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Resumen

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Katerina Añaños, directora y gerente general corporativa de Industrias San Miguel (ISM), analiza el día del bodeguero, resiliencia y desafíos detrás del mostrador.
Katerina Añaños, directora y gerente general corporativa de Industrias San Miguel (ISM), analiza el día del bodeguero, resiliencia y desafíos detrás del mostrador.
Por Katerina Añaños

Si hubiera que resumir la historia de las bodegas peruanas en una palabra, sería resiliencia. Y es que han sabido evolucionar con sus comunidades sin perder la cercanía que las hace indispensables. Quizá por eso hablar de ellas es hablar del emprendimiento peruano y de uno de los motores microeconómicos clave del país.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.