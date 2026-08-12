Si hubiera que resumir la historia de las bodegas peruanas en una palabra, sería resiliencia. Y es que han sabido evolucionar con sus comunidades sin perder la cercanía que las hace indispensables. Quizá por eso hablar de ellas es hablar del emprendimiento peruano y de uno de los motores microeconómicos clave del país.

Según la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP), existen más de 535 mil bodegas en el país. Su relevancia es incuestionable: según Kantar, el peruano destina más del 80% de su gasto en consumo masivo a estos comercios. Además, cumple un rol social vital: más del 65% de los negocios son liderados por mujeres, según Agremub, madres que sostienen sus hogares mediante el comercio.

Detrás de cada mostrador hay mucho más que un pequeño negocio. Cada bodega representa a familias resilientes que inician su labor de madrugada y responden con agilidad a las exigencias del mercado. Esta capacidad de adaptación hoy les exige también reinventarse y no dejar de mejorar constantemente su servicio, estructura, disponibilidad y variedad de productos. Ahora bien, mantenerse competitivos implica encarar tres desafíos complejos.

Primero, la seguridad ciudadana. Según la ABP, más del 80% de bodegueros identifica la extorsión como su mayor amenaza, problema que erosiona sus ingresos, paraliza su inversión y altera la paz comunitaria. Segundo, la inclusión financiera. Solo dos de cada 10 acceden a crédito formal; sin liquidez limpia y a tasas justas, la capacidad de escala se frena y se les empuja a esquemas informales de alto riesgo. Tercero, la infraestructura y conectividad. Según el INEI, cerca del 50% de microempresas carece de logística digital adecuada; sin carreteras ni redes integradas, es imposible garantizar el abastecimiento a tiempo, en óptimas condiciones y a precios competitivos.

Las bodegas son y seguirán siendo parte esencial de nuestra vida cotidiana, lo que nos exige asumir un compromiso multisectorial firme: crear condiciones estructurales que garanticen el desarrollo sostenido y crecimiento de estos emprendedores.

En el Día del Bodeguero vale la pena reconocer que las bodegas son mucho más que un lugar de compra. Son verdaderas cátedras de resiliencia y adaptabilidad. Quizá por eso, las lecciones más valiosas sobre liderazgo, cercanía con el consumidor y capacidad para reinventarse no se encuentran en los directorios de las empresas, sino detrás del mostrador de esa tienda de la esquina que todos conocemos.