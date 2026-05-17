Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Juan Rivadeneyra, director de Asuntos Regulatorios de Claro Perú, analiza el día mundial de las telecomunicaciones. | Foto: Difusión.
Juan Rivadeneyra, director de Asuntos Regulatorios de Claro Perú, analiza el día mundial de las telecomunicaciones. | Foto: Difusión.
Por Juan Rivadeneyra

El Salon de l’Horloge (Salón del Reloj), ubicado en el Quai d’Orsay de París, es una de las salas históricas más emblemáticas de Francia. En 1919, fue escenario de una sesión clave de la Conferencia de Paz de París, donde se dio origen a la Sociedad de Naciones, antecedente directo de la actual Organización de las Naciones Unidas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.