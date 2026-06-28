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Resumen

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Alejandro Falla, Socio de Bullard Falla Ezcurra +, analiza el “dinero nervioso” y retorno de la confianza.
Alejandro Falla, Socio de Bullard Falla Ezcurra +, analiza el “dinero nervioso” y retorno de la confianza.
Por Alejandro Falla

Exactamente hace cinco años publiqué una columna titulada “La confianza está rota” (junio 2021). Empezaba describiendo el clima que se vivía en ese momento. Gente ansiosa por vender sus propiedades, hacer un anticipo de legitima, o retirar sus fondos de pensiones. Algunos atesoraron sus pasaportes y visas “por si acaso”.

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Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.