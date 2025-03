LAP, la concesionaria del aeropuerto Jorge Chávez, ha dejado claro que no tiene planeado modificar la fecha de inauguración del nuevo terminal y ha explicado el porqué. El Comercio visitó las instalaciones del aeropuerto la semana pasada y conversó con un representante de la concesionaria, quien aseguró que las pruebas que han solicitado los gremios aeronáuticos se realizan desde octubre del 2024. Sobre el sistema de gestión de riesgos o BMS, LAP asegura que falta implementar funcionalidades menores, pero que todo lo crítico que concierne a la seguridad de las personas y de las operaciones está funcionando.

A pesar de ello, la percepción de los ciudadanos, futuros usuarios, es que hay aún muchos temas que resolver, y no solamente dentro del aeropuerto. Las vías de acceso continúan siendo un caos y la seguridad en las afueras de la infraestructura y durante el trayecto para llegar a ella, si bien es algo que no le corresponde gestionar a LAP, es un tema recurrente en la discusión pública, que lamentablemente deja una mala sensación. Y es que, el intercambio mediático de los últimos meses refleja que las partes han sido incapaces de discutir de manera ordenada y gestionar a puerta cerrada los procesos que corresponden a una obra de gran envergadura como es el segundo terminal. Los gremios piden transparencia, el regulador cumple con su función fiscalizadora y el MTC se pronuncia sobre los distintos avances, mientras que la percepción negativa continúa. Para mitigarla, no solamente tendrían que haber mejoras visibles en las vías de acceso, sino también un reforzamiento en la idea de que la operación cuenta con todas las medidas de seguridad para trabajadores y pasajeros, y facilidades operativas para las aerolíneas. Actualmente, LAP y el MTC aseguran que llegan a la fecha prevista, mientras que el presidente del Consejo de Ministros ratifica que prevalecerá la seguridad. Muchas voces y poco más de 15 días para la inauguración. Un accidente de cualquier tipo sería lapidario.

Novedades 2025

