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Resumen

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Caroline Gibu, directora ejecutiva de Ciudadanos al Día, analiza la diversidad cultural y elecciones.
Caroline Gibu, directora ejecutiva de Ciudadanos al Día, analiza la diversidad cultural y elecciones.
Por Caroline Gibu

Hoy, 21 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, que cada año recuerda la Declaración Universal de la Unesco sobre la Diversidad Cultural, proclamada en 2001. Quizá el artículo más significativo de esa Declaración es que la diversidad cultural “es una de las fuentes del desarrollo, entendido no solamente en términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria”.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.