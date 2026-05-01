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Álvaro Monge Zegarra, socio y gerente general de Macroconsult, analiza dos lecciones del quinquenio que termina. (USI)
Álvaro Monge Zegarra, socio y gerente general de Macroconsult, analiza dos lecciones del quinquenio que termina. (USI)
Por Álvaro Monge Zegarra

En las próximas semanas, el INEI publicará las cifras de pobreza del 2025. La mayoría de las proyecciones sobre este indicador apuntan a reducciones de entre uno y dos puntos porcentuales, lo cual llevaría la tasa de pobreza desde los niveles de 27,6% de 2024 hasta niveles cercanos al 26% en 2025. De este modo, de confirmarse estas estimaciones, será posible argumentar que durante el año pasado se completó la recuperación de la pobreza luego del abrupto proceso de empobrecimiento que tuvo el país entre 2022 y 2023 (que llevo a nuestra tasa de pobreza a niveles de 29%). Vale la pena recordar que en esos años nuestra economía experimentó dos choques particularmente críticos para el nivel de vida de la población: la aceleración de la inflación (sobre todo en 2022) y la contracción de la producción (sobre todo en 2023). Así, bastó que la economía peruana retornara a tasas de inflación cercanas al 2% en el periodo 2024 – 2025 y que creciera en promedio alrededor del 3,5% para llegar a tasas de pobreza comparables a las del 2021.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.