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Resumen

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Sebastian Arcuri, CEO & Country Head Scotiabank Perú, analiza las dos revoluciones industriales, un mismo país. (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Sebastian Arcuri, CEO & Country Head Scotiabank Perú, analiza las dos revoluciones industriales, un mismo país. (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
/ Víctor Aguilar Rúa
Por Sebastian Arcuri

Hace poco más de 170 años, el guano de las costas peruanas fue uno de los combustibles de la primera revolución industrial. Fertilizó los campos ingleses, liberó mano de obra campesina hacia las fábricas urbanas y aceleró una transformación que reconfiguró el mundo. Financió infraestructura, modernizó el país y generó uno de los mayores booms económicos de su historia. Hoy, casi dos siglos después, el Perú vuelve a estar sentado sobre el motor de una nueva revolución industrial. Esta vez no es guano: es el cobre.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.