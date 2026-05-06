El consumidor peruano está cambiando. Y no de manera coyuntural, sino estructural. En un entorno donde cada decisión de compra se evalúa con más atención, el precio ha dejado de ser solo una variable promocional para convertirse en una señal de eficiencia, confianza y acceso. Hoy, más que antes, las personas comparan, priorizan y eligen con una lógica más racional: buscan que cada sol gastado les devuelva valor real.

Ese cambio está redefiniendo el consumo masivo. Durante años, la competencia se concentró en construir marca, amplitud de portafolio y experiencia. Todo eso sigue siendo importante, pero ya no basta. El nuevo consumidor no premia únicamente la recordación o la tradición; premia la propuesta que logra equilibrar calidad, cercanía y precio justo.

En ese contexto, el modelo ‘hard discount’ ha ganado relevancia. Se trata de un formato de retail enfocado en ofrecer productos de buena calidad a precios bajos de manera sostenida, con tiendas más simples, surtidos acotados y una alta participación de marcas propias.

En Latinoamércica la participación en el consumo a través del ‘hard discount’ ha venido creciendo de manera exponencial.

En Colombia, de acuerdo con un estudio de NielsenIQ, en la última década el formato de ‘hard discount’ pasó de representar el 2% al 25% del gasto de los hogares.

El caso mexicano es uno de los más interesantes en la región. Hasta hace pocos años, el ‘hard diccount’ tenía un papel marginal en el mercado de abarrotes, con apenas 2,3% de participación en 2022. Sin embargo, hacia 2025 su peso en el retail moderno superaba ya el 30%, lo que lo convierte en el formato de mayor dinamismo.

En el caso de Perú su crecimiento responde a un momento en el que los hogares administran con más cuidado su presupuesto, pero también a una tendencia más profunda: según Euromonitor Internacional, este formato podría duplicar su tamaño para el 2028 y alcanzar un valor de US$952.7 millones, reflejo de un consumidor cada vez más informado y exigente.

El atractivo de este modelo no está solo en vender más barato. Está en operar con foco, eliminar complejidades innecesarias, optimizar surtidos, fortalecer marcas propias y acercarse más al día a día de las familias. Es una lógica de eficiencia que termina beneficiando al consumidor y elevando la exigencia de toda la industria.

En países como el Perú, donde las personas cuidan cada gasto, compran con frecuencia y valoran cada vez más la cercanía y la practicidad, este formato encuentra un terreno ideal para crecer. Además, ha puesto sobre la mesa una discusión necesaria: cómo ofrecer mejores productos a buen precio, sin hacer que el consumidor pague de más.

El desafío para las empresas de consumo masivo es claro. Ya no se trata solo de crecer más, sino de crecer mejor: con modelos más ágiles, más eficientes y alineados con una ciudadanía que compra con mayor criterio. Al final, la economía del precio justo no achica el mercado; lo vuelve más competitivo, más dinámico y, sobre todo, más conectado con la realidad del país.