Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Augusto Bauer, CEO adjunto de Grupo AJE, analiza la economía del precio justo: cómo el 'hard discount' redefine el consumo en el Perú
Augusto Bauer, CEO adjunto de Grupo AJE, analiza la economía del precio justo: cómo el 'hard discount' redefine el consumo en el Perú
Por Augusto Bauer

El consumidor peruano está cambiando. Y no de manera coyuntural, sino estructural. En un entorno donde cada decisión de compra se evalúa con más atención, el precio ha dejado de ser solo una variable promocional para convertirse en una señal de eficiencia, confianza y acceso. Hoy, más que antes, las personas comparan, priorizan y eligen con una lógica más racional: buscan que cada sol gastado les devuelva valor real.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.