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Resumen

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Sebastian Arcuri, CEO & Country Head Scotiabank Perú, analiza la educación cívica, nuestro activo más valioso. (Imagen: Andina)
Sebastian Arcuri, CEO & Country Head Scotiabank Perú, analiza la educación cívica, nuestro activo más valioso. (Imagen: Andina)
Por Sebastian Arcuri

El Perú ha demostrado que puede sostener la estabilidad económica incluso en contextos complejos. La pregunta es si esa fortaleza puede mantenerse cuando otros pilares de la vida pública avanzan a un ritmo distinto. ¿Qué condiciones son necesarias para que la estabilidad macroeconómica se sostenga en el largo plazo?

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Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.