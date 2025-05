Hoy les cuento sobre dos personalidades diferentes que logran impactar en las vidas de muchas personas a través de la educación financiera: Warren Buffet y Kyla Scanlon.

Warren Buffet, inversionista, empresario y filántropo. Estudió administración de empresas en Wharton y Nebraska University y unmaestría en Economía en Columbia. 94 años, CEO de Berkshire Hathaway, fondo de inversión reconocido por su filosofía de largo plazo, su cultura empresarial frugal, y su foco en negocios sólidos y rentables, con una experiencia de más de 50 años. Este mayo Buffet anunció su retiro como CEO, pero continuará como presidente del directorio de la empresa.

Es reconocido como uno de los inversionistas con más éxito, pero su mayor legado es su vocación por la educación financiera. Ha recibido numerosos reconocimientos por ser práctico, claro y consistente con las finanzas personales, la inversión y la ética empresarial. Entre sus principales aportes están la carta anual a los accionistas de Berkshire Hathaway, consideradas lecciones de finanzas y sentido común empresarial. Además, ha promovido ideas como la importancia del ahorro desde la juventud, evitar deudas innecesarias, invertir en lo que se entiende y el pensamiento a largo plazo. Por último, ha colaborado con diversas iniciativas educativas incluyendo una serie animada, Secret Millionaires Club, donde él mismo presta su voz y enseña principios educativos financieros para jóvenes.

Kyla Scanlon, educadora financiera y comentarista económica. Estudió finanzas, economía y análisis de datos en Kentucky University, siendo reconocida como estudiante sobresaliente de economía, finanzas y gestión financiera, y recibiendo el premio a la estudiante más destacada de su universidad. 27 años, fundadora de Bread, empresa de educación financiera.

Es reconocida por ser innovadora y por hacer accesibles conceptos económicos complejos para las nuevas generaciones a través de plataformas digitales. Comparte con Buffet la frugalidad y enfoque práctico. Entre sus principales contribuciones están el contenido educativo en redes sociales con formatos breves y accesibles dirigidos a la generación Z, su libro “In This Economy?: How Money And Markets Really Work” y su podcast “Let´s appreciate”, donde explica cómo funciona la economía y otros temas financieros usando ejemplos cotidianos y diagramas hechos a mano para ilustrar de manera simple conceptos clave. Su enfoque ha llamado la atención de funcionarios de la FED y la Casa Blanca, así como de The Wall Street Journal y Bloomberg, quienes la consideran una voz influyente emergente en la educación financiera moderna.

En un mundo en donde el entendimiento de las finanzas es un pendiente para promover el bienestar financiero de las personas, Buffet representa un estilo tradicional basado en su experiencia, teoría y práctica, mientras Scanlon representa lo moderno, la cultura digital y el enfoque en la comprensión y conexión emocional. Yo creo que ambos estilos son super importantes, ya que Buffet sienta las bases y Scanlon las traduce al idioma de hoy. Eso es lo que necesitamos también en el Perú, ¡pongámonos a trabajar!