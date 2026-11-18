Una persona puede comprar una bebida en una bodega, adquirirla durante sus compras semanales en un supermercado o pedirla desde su celular. El producto es el mismo, pero la decisión de compra responde a necesidades distintas. En ocasiones importa la cercanía; en otras, el precio, la conveniencia o simplemente la posibilidad de resolver una necesidad en pocos minutos. Los consumidores ya no siguen un recorrido lineal ni son exclusivos de un solo punto de venta, eligen según el momento y el lugar.

En el Perú, esta transformación resulta especialmente interesante porque las fronteras entre canales están desapareciendo. Hoy una farmacia no solo vende medicinas, sino también bebidas y cuidado personal, y una tienda de conveniencia evolucionó de ofrecer snacks a vender comida preparada, artículos para el hogar y servicios. Al volverse cada vez más similares entre sí, el reto comercial ya no es solo tener presencia, sino entender qué rol juega cada formato hoy y cuál jugará a futuro.

Esto nos lleva a una pregunta importante: ¿estamos adaptando nuestros canales a la manera en que las personas compran o seguimos esperando que los consumidores se adapten a nuestros modelos de distribución?

Innovar también significa revisar cómo hacemos llegar nuestros productos al mercado. Aquí entra el concepto de saturación de mercado: partir de la premisa de que siempre existe una oportunidad para estar más cerca del consumidor y asegurar disponibilidad en el instante exacto de la compra. Sin embargo, esa saturación no se logra apostando por un solo canal ni sumando esfuerzos aislados, sino armonizando todo el ecosistema comercial bajo una ecuación financiera sostenible.

En Grupo AJE, nuestra experiencia nos demuestra que la verdadera cercanía nace de entender esa evolución, adaptar presentaciones, eliminar fricciones logísticas y asignar el portafolio correcto a cada espacio.

El desafío, finalmente, no consiste en estar en todas partes por inercia, sino en saber dónde y cómo generar mayor valor. Porque la innovación no termina cuando creamos un buen producto, se consolida cuando logramos hacerlo accesible, de forma inteligente y rentable, justo en el momento y lugar en que las personas lo necesitan.