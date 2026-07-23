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Resumen

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Víctor Fuentes, Gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), analiza el carrusel del Estado. (Foto: gob.pe)
Víctor Fuentes, Gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), analiza el carrusel del Estado. (Foto: gob.pe)
/ EDITORA PERU
Por Víctor Fuentes Campos

Keiko Fujimori heredará un Estado acostumbrado a empezar de nuevo. Hace 20 años, que uno de los funcionarios más importantes del país durara menos de seis meses en su cargo solo ocurría en el 15% de los casos. Hoy, sin embargo, el 59% se marcha antes de cumplir medio año. Para ponerle en buen cristiano: antes de terminar de instalarse y entender los problemas, la mayoría de los altos funcionarios ya está recogiendo sus cosas.

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