icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Víctor Gobitz, presidente de Quilla Resources Inc. y Arturo Vásquez Cordano, director de Investigación, GĚRENS, analiza el cobre no esperará al Perú. | Foto: Bloomberg
Víctor Gobitz, presidente de Quilla Resources Inc. y Arturo Vásquez Cordano, director de Investigación, GĚRENS, analiza el cobre no esperará al Perú. | Foto: Bloomberg
/ Cristobal Olivares
Por Víctor Gobitz, Arturo Vásquez

Hay una pregunta que el Perú debería hacerse con urgencia: ¿qué ocurrirá primero, el desarrollo de todos nuestros grandes proyectos cupríferos o el próximo cambio del ciclo internacional de los precios de los metales?

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.