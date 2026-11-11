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Resumen

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Cristiano Sampaio, CEO de Gloria, analiza el desafío de impulsar una tradición. (Foto: Shutterstock)
Cristiano Sampaio, CEO de Gloria, analiza el desafío de impulsar una tradición. (Foto: Shutterstock)
Por Cristiano Sampaio

Hay tradiciones que forman parte de nuestra identidad. En el Perú, pocas están tan presentes en la Navidad como compartir un panetón. Es un gesto sencillo, pero lleno de significado. Nos recuerda momentos en familia, encuentros con amigos y costumbres que pasan de una generación a otra.

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