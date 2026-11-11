Hay tradiciones que forman parte de nuestra identidad. En el Perú, pocas están tan presentes en la Navidad como compartir un panetón. Es un gesto sencillo, pero lleno de significado. Nos recuerda momentos en familia, encuentros con amigos y costumbres que pasan de una generación a otra.

En un mundo donde prácticamente todo cambia, algunas costumbres no solo permanecen, sino que encuentran nuevas formas de mantenerse vivas.

Esto plantea una pregunta que va mucho más allá de la Navidad: ¿cómo evolucionar sin perder aquello que nos hace únicos?

Es un desafío que también enfrentamos las empresas. Los consumidores cambian, aparecen nuevas necesidades y las expectativas son cada vez mayores. Lo que nos permitió crecer en el pasado no necesariamente será suficiente para seguir siendo relevantes en el futuro.

Pero evolucionar no significa renunciar a nuestra esencia. Significa entender qué debemos preservar y qué necesitamos transformar.

El panetón es un buen ejemplo. Llegó al Perú de la mano de inmigrantes italianos hace más de un siglo y, con el tiempo, lo convertimos en una tradición propia. Hoy forma parte de nuestra cultura y sigue incorporando nuevos sabores, formatos y ocasiones de consumo, sin perder su significado como símbolo de encuentro y celebración.

En Gloria, hace más de 20 años decidimos participar en esta categoría. Una de las lecciones más importantes que hemos aprendido es que el verdadero desafío no consiste solamente en ganar participación de mercado, sino también en contribuir al crecimiento de toda la categoría, acercando nuevas propuestas a más familias.

Innovar no siempre significa crear algo completamente diferente o más sofisticado. Muchas veces significa hacer mejor lo que ya hacemos, escuchar a las personas y encontrar nuevas maneras de responder a sus necesidades.

Pero la innovación también debe generar valor real. No basta con desarrollar nuevas propuestas; debemos garantizar su calidad, comprender las expectativas de los consumidores y tener la capacidad de llegar a más familias en todo el país.

Esta reflexión no se limita a los productos ni a las empresas. Como sociedad, también enfrentamos el desafío de avanzar sin perder aquello que nos une, como nuestras tradiciones, nuestra identidad y los valores que transmitimos a las siguientes generaciones.

El futuro no se construye eligiendo entre tradición e innovación, sino encontrando la manera de que ambas se fortalezcan.

Preservar nuestra esencia mientras seguimos evolucionando es uno de los grandes desafíos del liderazgo.