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Resumen

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Caroline Gibu, directora ejecutiva de Ciudadanos al Día, analiza el diluvio que viene.
Caroline Gibu, directora ejecutiva de Ciudadanos al Día, analiza el diluvio que viene.
Por Caroline Gibu

En el año 1982, en pleno Fenómeno del Niño, Oswaldo Cattone estrenó en el Perú El Diluvio que viene, una obra de teatro en donde una comunidad – incluidos un sacerdote y un alcalde – deben construir un arca ante un segundo diluvio universal en tiempos modernos. Los defectos y errores de cada personaje, incluyendo la burocracia, hacen que nada salga bien y parece que la humanidad perecerá, pero gracias a la solidaridad y la empatía, la comunidad sobrevive. Final feliz; el arte es libre.

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