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Resumen

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José Carlos Saavedra, socio y economista principal de Apoyo Consultoría, analiza el empleo juvenil cae mientras la economía crece, ¿qué está pasando?
José Carlos Saavedra, socio y economista principal de Apoyo Consultoría, analiza el empleo juvenil cae mientras la economía crece, ¿qué está pasando?
Por José Carlos Saavedra

El empleo juvenil en el Perú arrastra problemas conocidos: alta informalidad, bajos salarios, elevada rotación y muchos egresados de educación superior en puestos que no aprovechan lo que estudiaron. Pero el último año nos recuerda que el crecimiento económico tiene una enorme capacidad de crear oportunidades.

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