El empleo juvenil en el Perú arrastra problemas conocidos: alta informalidad, bajos salarios, elevada rotación y muchos egresados de educación superior en puestos que no aprovechan lo que estudiaron. Pero el último año nos recuerda que el crecimiento económico tiene una enorme capacidad de crear oportunidades.

Entre el segundo trimestre del 2025 y el mismo periodo del 2026, la economía creció con fuerza, impulsada por la inversión privada, sostenida por los altos precios de los metales y la recuperación de la confianza empresarial. El empleo formal privado se expandió a tasas muy altas. La tasa de desempleo juvenil bajó de 13% a 9%, la proporción de jóvenes con empleo formal subió de 20% a 25% y los salarios reales crecieron 3%. Hacía mucho que no veíamos un año así.

¿Y la caída del empleo? En ese periodo, el número de jóvenes ocupados disminuyó en 73 mil, según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional. Pero eso no refleja una menor demanda de trabajadores jóvenes, sino una menor oferta: hay menos jóvenes (-66 mil, por el envejecimiento de la población) y más están estudiando (+54 mil).

Entender esto es clave para leer bien el mercado laboral juvenil. El cambio demográfico continuará. Y como sociedad queremos que más jóvenes pasen del colegio a la educación superior: hoy lo hace el 36%, frente al 44% en Chile. Es probable, entonces, que volvamos a ver caídas en el número de jóvenes ocupados que, dentro de ciertos límites, no necesariamente reflejarán un problema.

¿Qué mirar entonces? Tres indicadores. Primero, el porcentaje de jóvenes que no estudia ni trabaja (los ninis), alrededor de 20%. Segundo, el porcentaje con empleo informal, hoy 75%. Tercero, el porcentaje de jóvenes con educación superior que trabaja en ocupaciones que requieren menos habilidades de las que adquirieron (los subutilizados), cerca de 40%. Si estos tres indicadores mejoran, vamos por buen camino.

Para que mejoren, sin embargo, no basta con crecer. Hay jóvenes talentosos que no acceden a educación superior por falta de recursos, y otros que eligen carrera e institución educativa sin saber cuán probable es que consigan un buen empleo y terminan en mercados saturados. Se necesitan más becas y créditos educativos, información pública sobre empleabilidad e ingresos esperados por carrera e institución, y más convenios de formación dual entre empresas y centros educativos.

No hay que elegir. La evidencia del último año es clara: el crecimiento económico es muy relevante para crear empleo de calidad y mejorar las condiciones de los jóvenes. Pero también muestra que los retos persisten y que atenderlos requiere políticas activas de empleabilidad. Con ambos impulsos tendremos más jóvenes calificados con mejores empleos y empresas que encuentran el talento que necesitan para crecer.