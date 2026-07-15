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Resumen

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María Pía Palacios Mc Bride, directora IPE Arequipa, analiza el examen que no se puede posponer.
María Pía Palacios Mc Bride, directora IPE Arequipa, analiza el examen que no se puede posponer.
Por María Pía Palacios

El Instituto Peruano de Economía presentó el Índice de Competitividad Regional 2026 (Incore), y el mensaje detrás de las cifras es tan claro como incómodo: Lima Metropolitana y Callao recuperaron el primer lugar del ranking tras cuatro años, pero ese primer puesto convive con una realidad en la que uno de cada cuatro limeños mayores de 15 años fue víctima de un delito y en la que cerca de uno de cada cinco jóvenes no estudia ni trabaja. En el otro extremo, Loreto, Ucayali y Huánuco continúan ancladas en el último lugar del país, con brechas en educación y agua potable que llevan una década sin cerrarse. Ese es el Perú que Keiko Fujimori recibirá el 28 de julio.

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