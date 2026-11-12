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Resumen

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Mostrar el pasaporte en el mostrador de la aerolínea, volver a identificarse antes de abordar y pasar nuevamente por controles migratorios al llegar a otro país es un proceso engorroso al viajar. (Crédito: PATRICK T. FALLON / AFP)
Mostrar el pasaporte en el mostrador de la aerolínea, volver a identificarse antes de abordar y pasar nuevamente por controles migratorios al llegar a otro país es un proceso engorroso al viajar. (Crédito: PATRICK T. FALLON / AFP)
Por Fiorella Gil Mena

Mostrar el pasaporte en el mostrador de la aerolínea, volver a identificarse antes de abordar y pasar nuevamente por controles migratorios al llegar a otro país es un proceso engorroso al viajar. Pero, en un contexto en el que la inteligencia artificial (IA) permite procesar información en segundos, la industria de viajes y turismo comienza a cuestionar por qué los pasajeros todavía deben repetir tantos procedimientos para demostrar quiénes son.

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