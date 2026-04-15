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Resumen

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María Pía Palacios Mc Bride, directora IPE Arequipa, analiza el fracaso logístico de la ONPE (Foto: ONPE)
María Pía Palacios Mc Bride, directora IPE Arequipa, analiza el fracaso logístico de la ONPE (Foto: ONPE)
Por María Pía Palacios

El fracaso logístico de las elecciones del domingo en Lima no es un accidente. Es, más bien, la consecuencia predecible de un sistema de compras públicas que privilegia el cumplimiento formal por encima de la capacidad operativa real y del riesgo operativo.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.