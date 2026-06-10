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Resumen

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María Pía Palacios Mc Bride, directora IPE Arequipa, analiza el mandato del voto vigilante. | Foto: Andina
María Pía Palacios Mc Bride, directora IPE Arequipa, analiza el mandato del voto vigilante. | Foto: Andina
Por María Pía Palacios

Escribo esta columna sin tener certeza del resultado de segunda vuelta (sí, ¡otra vez!). Sin embargo, cualquiera sea el resultado final, conviene recordar un dato fundamental: cerca de siete de cada diez peruanos no votaron en la primera vuelta por ninguno de los dos candidatos que llegaron al balotaje. Los porcentajes obtenidos por ambos candidatos en abril reflejaron una extrema fragmentación política y un profundo desencanto ciudadano.

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Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.