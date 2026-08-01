icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Gonzalo de Romaña, CEO de TASA, analiza el mar que nos hace grandes | Foto: Produce.
Gonzalo de Romaña, CEO de TASA, analiza el mar que nos hace grandes | Foto: Produce.
Por Gonzalo de Romaña

Las Fiestas Patrias son una oportunidad para reflexionar sobre aquello que define nuestra identidad como país. Solemos pensar en nuestra historia, nuestra diversidad cultural o nuestra gastronomía, pero pocas veces nos detenemos a reconocer uno de los patrimonios más extraordinarios que tenemos: el mar peruano. Un ecosistema privilegiado que, gracias a la corriente de Humboldt y a condiciones únicas en el mundo, convierte al Perú en una potencia pesquera y alimentaria cuya riqueza trasciende nuestras fronteras.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.