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Resumen

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Miguel Jaramillo Baanante, investigador principal de Grade, analiza el mercado laboral durante los últimos cinco años para La Mirada. (Foto: Andina)
Miguel Jaramillo Baanante, investigador principal de Grade, analiza el mercado laboral durante los últimos cinco años para La Mirada. (Foto: Andina)
Por Miguel Jaramillo Baanante

A raíz del debate de los equipos técnicos de las agrupaciones participantes en la segunda vuelta de las elecciones ha surgido un debate público alrededor de la evolución del empleo después de la pandemia. En efecto, el representante de JP apuntó al “éxito” de su gestión señalando la generación de 300.000 empleos en sus 6 meses a cargo del MEF. La validez de esta afirmación descansa no sobre la cantidad de empleo que se creó en la resiliente economía peruana, sino en su atribución: ¿los empleos se generaron gracias al gobierno de Pedro Castillo o a pesar de él? ¿El crecimiento del empleo en 2021 fue solo un “rebote estadístico” luego del cierre de la economía por la pandemia?

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.