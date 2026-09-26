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Resumen

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María Luisa Málaga, directora ejecutiva de ABRESA, analiza el niño costero, la prevención también es una responsabilidad empresarial.
María Luisa Málaga, directora ejecutiva de ABRESA, analiza el niño costero, la prevención también es una responsabilidad empresarial.
Por María Luisa Málaga

Hablar del Fenómeno El Niño en el Perú es hablar, ante todo, de personas. De familias expuestas a lluvias e inundaciones, de comunidades que pueden quedar temporalmente aisladas, de trabajadores que necesitan llegar de manera segura a sus centros de labores y de hogares que dependen de que servicios esenciales y productos de primera necesidad continúen disponibles aún en circunstancias adversas.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.