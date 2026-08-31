icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

José Luis Rivera y Piérola, CEO de Circus Grey, analiza el Niño es el 'brief'.
José Luis Rivera y Piérola, CEO de Circus Grey, analiza el Niño es el 'brief'.
Por José Rivera y Piérola

Cada vez que hablamos del fenómeno de El Niño en el Perú, solemos hacerlo desde la emergencia: lluvias, huaicos, inundaciones, carreteras destruidas, familias damnificadas. Y está bien. Pero quizá estamos mirando el problema demasiado tarde.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.