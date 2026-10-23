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Resumen

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José Raúl Vargas, gerente general de Sky Airline en Perú, analiza El Niño, más allá de las lluvias. Foto: MINEDU.
José Raúl Vargas, gerente general de Sky Airline en Perú, analiza El Niño, más allá de las lluvias. Foto: MINEDU.
/ Luis Ruiz Prensa Ministerio de E
Por José Raúl Vargas

El Perú vuelve a mirar el mar con preocupación. Las proyecciones de las autoridades advierten que el calentamiento del Pacífico provocará lluvias intensas en el país. Incluso el Enfen estima –con 88% de probabilidad– que el fenómeno de El Niño tendrá una magnitud extraordinaria hasta enero y que sus efectos podrían extenderse hasta el otoño del 2027.

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