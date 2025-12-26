El nuevo liderazgo saludable: por qué los CEO están priorizando el bienestar como estrategia de negocio

Cada vez es más evidente que el bienestar de los equipos no solo impacta su salud, sino también la productividad, la innovación y la retención de talento. Según un estudio de Betterfly que encuestó a 4.000 trabajadores en siete países de América Latina, más del 50% de los empleados presenta síntomas de ‘burnout’. En ocasiones, la combinación de largas jornadas y presión laboral evidencia que cuidar del bienestar de los colaboradores es tanto un imperativo ético como un factor estratégico para la sostenibilidad y los resultados.

A lo largo de mi trayectoria profesional, he comprobado que el liderazgo saludable combina visión estratégica con cuidado consciente de las personas que impulsan los resultados de la empresa. La energía, claridad mental y motivación de los equipos dependen, en buena medida, de que los líderes gestionen adecuadamente su propia salud y hábitos. Liderar con el ejemplo fortalece la cultura, genera credibilidad y tiene un efecto multiplicador en toda la organización.

Implementar esta visión implica actuar en varias dimensiones. Primero, la gestión personal del líder; mantener hábitos saludables, proteger la claridad mental y gestionar la energía no es un acto individualista, sino un requisito para liderar con eficacia. Segundo, la cultura organizacional; los entornos de trabajo deben fomentar flexibilidad, salud física y mental, espacios de desconexión y condiciones ergonómicas adecuadas. En Pacífico Salud, hemos comprobado que invertir en el bienestar diario de los colaboradores fortalece la motivación, la resiliencia y la experiencia que ofrecemos a nuestros clientes.

Además, el bienestar debe integrarse en la estrategia de la empresa. Cuando los equipos están saludables y motivados, la toma de decisiones es más clara, se reducen errores, se impulsa la innovación y se mejora la eficiencia operativa. Esto transforma la manera de plantear objetivos, situando el cuidado de las personas al mismo nivel que los resultados financieros.

Implementar un liderazgo saludable no está exento de desafíos. La presión por cumplir objetivos inmediatos, largas jornadas y falta de conciencia sobre el impacto del agotamiento laboral pueden dificultar su adopción. Sin embargo, aquellas organizaciones que logran integrar el bienestar en su estrategia diaria desarrollan ventajas competitivas sostenibles, retienen talento, mejoran la productividad y fortalecen su reputación.

En el contexto peruano, estas prácticas se vuelven cada vez más relevantes. Liderar con enfoque en bienestar no solo mejora los resultados internos de la empresa, sino que también impacta positivamente en la experiencia de clientes y colaboradores. Cuidar de los equipos es cuidar del negocio mismo; un equipo saludable está mejor preparado para enfrentar desafíos complejos y brindar servicios de calidad.