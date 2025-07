En nuestra corta historia de reglas fiscales– un poco más de 25 años–, si bien es cierto nuestro país pocas veces rompió la regla de déficit fiscal– periodos 1999-2002 y 2023-2024–, también es cierto que en la mayoría de años se “cumplió” en gran parte porque el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (MEF) se refugió en modificaciones legales transitorias, tal y como sucedió en los periodos 2003-2004 y 2017-2019, donde se elevó convenientemente el límite de déficit fiscal de 1% a 2% del PBI y de 1% a 3% del PBI, respectivamente. La pregunta que nos hacemos es: si en los dos últimos años ni usando límites transitorios el MEF ha sido capaz de cumplir con la legislación fiscal vigente, ¿qué nos hace pensar que en el 2025 cumpliremos con el límite fiscal de 2,2% que establece el Decreto Legislativo N°1621 o es que acaso el MEF ya se acostumbró a modificar el límite transitorio cada vez que esté en riesgo su complimiento?

Según las cifras del BCRP, el déficit fiscal acumulado en los últimos doce meses se mantuvo constante en 2,6% del PBI entre mayo y junio de 2025, por encima del 2,2% del PBI que señala la regla. Mientras que el gasto público no financiero que cerró el 2024 con un crecimiento de 6,2%, lejos del 4,7% que sostenía la regla, al primer semestre del 2025 aumentó 8,1%. ¿Por qué presionar fuertemente al crecimiento del gasto y arriesgarse a incumplir la regla este 2025 si no hay urgencia y menos necesidad de una política fiscal expansiva– nuestro PBI está creciendo por encima del potencial?

El imprudente manejo de las finanzas públicas de este gobierno es alarmante, pero el Perú no es el único que tiene grandes y hermosos presupuestos. En los últimos años, a nivel mundial hay una tendencia de un derroche presupuestario retratado en un aumento del déficit fiscal. En el 2024, Estados Unidos terminó con un déficit presupuestario de 7% del PBI y este 2025, la brecha fiscal de Francia y Gran Bretaña bordearan niveles de 6% del PBI. En los países de América Latina, la situación no es muy diferente. En 2025, Brasil, Colombia y México esperan un déficit fiscal de 8,5%, 5,1% y 4 % de suPBI, respectivamente. Cabe mencionar que estos niveles de déficit impulsado por un fuerte gasto público no nos llamaría la atención si estas economías estuvieran en recesión, pero no es el caso.

El 2025 para el Perú se presenta de manera favorable, sobre todo desde una perspectiva de política de ingresos. Uno, estamos siendo beneficiados por el fuerte crecimiento de los precios de materias primas– por encima de 10% en los últimos 4 trimestres-, lo que acelera la economía y por ende, ayuda a una mayor recaudación tributaria. Dos, tenemos un crecimiento de ingresos fiscales extraordinarios acumulado en el primer semestre de 14,3% motivado por pagos de regularización de impuesto a la renta y mayor recaudación de IGV.

El plato está servido para que este 2025 el MEF reencamine nuestra consolidación fiscal y acerque las cuentas fiscales al límite del déficit fiscal preestablecido, que se cumpla o no dependerá de si el MEF es capaz de alejarse de medidas populistas como la Ley de

Fortalecimiento de Foncomun o los créditos suplementarios y frenar las iniciativas de gasto del Congreso, que no hacen más que aumentar el déficit fiscal permanente de los próximos.