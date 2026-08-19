Hace exactamente un año incorporamos la marca San Mateo a nuestro portafolio. Desde entonces, asumimos el desafío de fortalecer su presencia en el mercado y preservar uno de sus principales atributos: su origen de manantial.

Tener un origen privilegiado es una ventaja. Convertirlo en una marca capaz de generar confianza a lo largo del tiempo es un desafío muy distinto.

Recientemente, Monde Selection, un instituto internacional de amplia trayectoria en la evaluación de la calidad de alimentos y bebidas, otorgó a San Mateo la máxima distinción, Grand Gold 2026. Esta evaluación independiente reconoció atributos como su pureza, composición y experiencia sensorial.

Más allá de lo que este reconocimiento significa para una marca, plantea una reflexión relevante para quienes hacemos empresa. Cuando un producto peruano responde satisfactoriamente a estándares internacionales de calidad, demuestra que desde el Perú podemos desarrollar propuestas a la altura de esas exigencias.

Los consumidores valoran cada vez más el origen, la trazabilidad y la capacidad de demostrar objetivamente la calidad de un producto. En alimentos y bebidas, ya no basta con decir de dónde viene; es necesario demostrar con hechos la calidad que ese origen promete.

Poner en valor el origen de manantial de San Mateo implica mucho más que comunicarlo. Significa desarrollar las capacidades necesarias para preservar sus atributos y ofrecer una calidad consistente a lo largo del tiempo.

Para lograrlo necesitamos innovación y procesos de clase mundial. También debemos estar dispuestos a someter nuestros productos a exigentes evaluaciones técnicas.

El origen se recibe; la preferencia se conquista. El recurso genera la oportunidad, pero no garantiza el resultado. Transformar esa ventaja en preferencia requiere gestión, innovación y, sobre todo, el compromiso de nuestra gente por preservar la pureza y la calidad hasta llegar a cada consumidor.

Ahí es donde aparece la confianza. El verdadero reto no es obtener medallas ni celebrar reconocimientos, sino convertir la búsqueda de la excelencia en una práctica permanente. Porque un reconocimiento captura un momento, mientras que la confianza se construye todos los días.

Cada producto peruano reconocido internacionalmente por su calidad contribuye también a fortalecer nuestra marca país y abre camino para otras empresas y sectores.

El Perú tiene muchos orígenes capaces de diferenciarnos. El desafío es transformarlos en productos reconocidos por su calidad y en marcas elegidas por la confianza que construyen.

Porque el origen puede ser una ventaja extraordinaria, pero es solo el comienzo.