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Oswaldo Molina, Profesor e Investigador de la Universidad del Pacífico y fundador de la Red de Estudios para el Desarrollo, analiza el país de las obras y promesas inconclusas, para La Mirada(Imagen: Andina)
Oswaldo Molina, Profesor e Investigador de la Universidad del Pacífico y fundador de la Red de Estudios para el Desarrollo, analiza el país de las obras y promesas inconclusas, para La Mirada(Imagen: Andina)
Por Oswaldo Molina

El Perú se ha acostumbrado trágicamente a las carreteras a medio hacer, los hospitales paralizados y los colegios que nunca se culminan. Contrario a lo que muchos creen, el problema no es la falta de recursos para la inversión pública. Con un gasto que ronda el 5% del PBI, la inversión pública peruana es superior al promedio de la OCDE (3,4%) y duplica la de sus pares, como Chile y Colombia. Y sin embargo, construimos menos. La promesa de cerrar brechas y mejorar el bienestar de nuestros compatriotas se vuelve vacía precisamente en esta contradicción.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.