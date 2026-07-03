En noviembre, el Perú tendrá una vitrina inigualable: la visita del Papa. Para un país que suele mirar el turismo como una promesa pendiente, la llegada de peregrinos de diferentes países debería ser más que un acontecimiento religioso. Es una oportunidad para mostrar identidad y capacidad para recibir a viajeros de todo el mundo. Ante esto, la pregunta es ¿estamos preparados para aprovecharla?

La Ruta del Papa, vinculada a los Caminos del Papa León XIV, puede convertirse en un hito para el norte y para el país entero. Para capitalizar este evento se ha anunciado una inversión superior a los S/ 540 millones entre recursos públicos y privados. La cifra importa, pero el gran reto está en lograr que este evento se traduzca en más turismo y desarrollo regional cuando el Papa se haya ido.

Ese es el punto que deberíamos discutir. Chiclayo, Piura y Cajamarca, por ejemplo, tienen historia, fe, gastronomía, patrimonio y una buena oferta de vuelos que permiten llegar con facilidad desde la capital. Esto debería servir como punto de partida para pensar en grande y construir una ruta que haga que el visitante quiera recorrer todo el norte. Si falla el transporte terrestre, si el atractivo no está cuidado, si la información no existe o si la informalidad domina, el viajero llega una vez y no regresa. Cuando la experiencia funciona, la conectividad se convierte en un motor de crecimiento.

Eso ya se ve en algunas regiones. Entre enero y marzo de 2026, Cajamarca recibió más de 92 mil pasajeros, 20.2% más que en el mismo periodo de 2025. Chiclayo, por su lado, registró cerca de 121 mil pasajeros, según el reporte regional de turismo 2026 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). Detrás de esas cifras hay hoteles, restaurantes, guías, comercios y familias que dependen de regiones integradas. El Perú no puede desperdiciar una oportunidad que otros países convertirían en política de Estado.

En todo este esfuerzo, la aviación también cumple un rol. Las aerolíneas no solo operamos vuelos, facilitamos que más personas lleguen a estos destinos y puedan conocerlos. El inicio de operaciones de SKY en Chiclayo -en julio- y en Cajamarca -en septiembre- coincide con un momento en el que el norte necesita convertir expectativa en movimiento real. Pero ningún vuelo, por sí solo, hace exitoso a un destino. La aviación acerca; el territorio debe convencer.

La visita del Papa puede dejar imágenes memorables o algo más duradero: una forma distinta de gestionar el turismo. Chiclayo puede consolidarse como eje de la Ruta del Papa. Cajamarca puede seguir capitalizando su dinamismo. Piura puede encontrar en Chulucanas una razón adicional para atraer visitantes. Pero todo eso exige coordinación, inversión bien ejecutada y una estrategia articulada y liderada por el Ejecutivo.

El turismo peruano no necesita más diagnósticos. Necesita creatividad y gestión. Necesita que cada región entienda qué ofrece, a quién quiere atraer y cómo sostendrá la experiencia. Necesita un gobierno que facilite la inversión. Noviembre será una prueba, no solo para saber cuántos visitantes llegan, sino para comprobar si somos capaces de transformar una visita histórica en desarrollo sostenible. Porque los vuelos pueden abrir la puerta; lo que ocurra después dependerá de cómo responda el país.