Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

José Raúl Vargas, gerente general de Sky Airline en Perú, analiza el Papa llega, la oportunidad también. EFE/DANIEL DAL ZENNARO
José Raúl Vargas, gerente general de Sky Airline en Perú, analiza el Papa llega, la oportunidad también. EFE/DANIEL DAL ZENNARO
/ DANIEL DAL ZENNARO
Por José Raúl Vargas

En noviembre, el Perú tendrá una vitrina inigualable: la visita del Papa. Para un país que suele mirar el turismo como una promesa pendiente, la llegada de peregrinos de diferentes países debería ser más que un acontecimiento religioso. Es una oportunidad para mostrar identidad y capacidad para recibir a viajeros de todo el mundo. Ante esto, la pregunta es ¿estamos preparados para aprovecharla?

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.