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Resumen

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José Raúl Vargas, gerente general de Sky Airline en Perú, analiza el Perú que se acerca cuando volar cuesta menos
José Raúl Vargas, gerente general de Sky Airline en Perú, analiza el Perú que se acerca cuando volar cuesta menos
Por José Raúl Vargas

Todos lo sabemos: el Perú tiene una geografía compleja. Las características de nuestro territorio hacen que trasladarse por tierra entre algunas ciudades -especialmente de la sierra y la selva- pueda tomar muchas horas. En ese contexto, viajar en avión puede significar tiempo ganado, una oportunidad para viajar más y, sobre todo, una forma distinta de conectar al Perú.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.