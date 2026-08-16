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Resumen

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Luis Miguel Sánchez Tapia, CEO Havas Perú y Bolivia, analiza el próximo riesgo es tener miedo de crecer | Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
Luis Miguel Sánchez Tapia, CEO Havas Perú y Bolivia, analiza el próximo riesgo es tener miedo de crecer | Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
Por Luis Miguel Sánchez Tapia

Durante los últimos años, las empresas peruanas nos volvimos expertas en sobrevivir. Recortamos costos, ajustamos estructuras, protegimos márgenes, optimizamos presupuestos y aprendimos a exigirle más a cada sol invertido.

Conforme a los criterios de

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Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.