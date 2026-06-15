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Eugenio Lou, asociado de Petra Legal, analiza el reglamento de inversiones de las empresas de seguros. (Foto: GEC)
Eugenio Lou, asociado de Petra Legal, analiza el reglamento de inversiones de las empresas de seguros. (Foto: GEC)
/ FRANCISCO RODRIGUEZ
Por Eugenio Lou

Hace poco más de diez años fue publicado el Reglamento de Inversiones de las Empresas de Seguros, aprobado mediante Resolución SBS No. 1041-2016, norma que sustituyó un ya antiguo reglamento de inicios del 2002.

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