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Claudia Ruaro, gerenta comercial de Air France-KLM en Perú, analiza el reto pendiente del Aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: ANDINA/Melina Mejía)
Claudia Ruaro, gerenta comercial de Air France-KLM en Perú, analiza el reto pendiente del Aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: ANDINA/Melina Mejía)
Por Claudia Ruaro

La inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez marcó un punto de inflexión para la conectividad aérea del Perú. Desde el inicio oficial de sus operaciones en junio 2025, el terminal ha mostrado un dinamismo importante: en apenas un mes de su inauguración, movilizó a más de dos millones de pasajeros y, durante el primer trimestre de 2026, conectó a Lima con 49 destinos internacionales a través de 23 aerolíneas, registrando 3.19 millones de pasajeros internacionales, la cifra más alta de su historia para ese periodo, incluso por encima de los niveles prepandemia.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.