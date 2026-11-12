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Resumen

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Caroline Gibu, directora ejecutiva CAD Ciudadanos al Día, analiza el Senamhi que no se conoce.
Caroline Gibu, directora ejecutiva CAD Ciudadanos al Día, analiza el Senamhi que no se conoce.
Por Caroline Gibu

El Fenómeno del Niño (FEN) sigue azotando distintas regiones del país, y cada vez vemos más información en los medios de comunicación y las redes sociales, en particular al Senamhi, a quien se le exige pronósticos climáticos y, sobre todo, alertas oportunas que puedan salvar vidas y medios de ingresos económicos ante desastres naturales.

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