El Fenómeno del Niño (FEN) sigue azotando distintas regiones del país, y cada vez vemos más información en los medios de comunicación y las redes sociales, en particular al Senamhi, a quien se le exige pronósticos climáticos y, sobre todo, alertas oportunas que puedan salvar vidas y medios de ingresos económicos ante desastres naturales.

Las dificultades del Senamhi para atender estas demandas son claramente visibles: se requieren más radares meteorológicos y estaciones de monitoreo en puntos clave para hacer pronósticos más precisos vinculados con espacios geográficos pequeños y considerando los diferentes microclimas. Sin embargo, y a pesar de que vivimos un país en donde los fenómenos meteorológicos afectan actividades tan importantes como la pesca y la agricultura, el presupuesto asignado para esta institución sigue siendo insuficiente.

Así mismo, se espera del Senamhi información menos técnica y que, apoyada en la tecnología, pueda llegar al alcance de las personas. Ello implica además un trabajo de comunicación y sensibilización para generar una ciudadanía activa que sepa actuar y tomar decisiones con la información proporcionada. ¿Y esto último es posible?

Algo que pocos conocen es el trabajo que esta institución ha desarrollado para propiciar la participación ciudadana en la apropiación de la información climatológica. En la región de Puno, el Senamhi ha implementado una experiencia piloto denominada “Dialogo Intercultural de Saberes “, un espacio de co-diseño horizontal que reúne a profesionales y expertos en meteorología con los sabios andinos. Este modelo participativo no se limita a traducir los textos a las lenguas originarias de la zona, sino que se elaboran conjuntamente pronósticos semanales, articulando la ciencia moderna con la lectura de la flora, fauna y ciclos astronómicos que realizan los sabios andinos.

A través de esta experiencia, se ha logrado elaborar un catálogo con 50 bioindicadores que en términos sencillos son plantas, animales o microorganismos, cuya presencia, ausencia o cambios de comportamiento sirven como sensores naturales de fenómenos climatológicos. Y lo más importante, ha creado confianza entre una institución del sector público y la sociedad civil: la tecnología no es impuesta, y la información se nutre y su uso crece con la experiencia humana y el conocimiento ancestral. Los pronósticos y alertas no se quedan en unos pocos, sino que se multiplica haciéndola más transparente y al alcance de todos. Por todo ello, la experiencia resultó ganadora del Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2026.

En estos tiempos, en donde hemos perdido la capacidad de escuchar y aprender de los demás, en donde lo antiguo se desecha, y esperamos que la tecnología solucione por si sola todos nuestros problemas; resulta alentador ver una experiencia basada en el diálogo y el respeto mutuo. Un ejemplo que espero otras instituciones replique.