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Resumen

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Paola Bustamante, directora de Videnza Instituto para La Mirada, analiza el techo de cristal y el piso pegajoso. (Fotos: Cesar Campos @photo.gec)
Paola Bustamante, directora de Videnza Instituto para La Mirada, analiza el techo de cristal y el piso pegajoso. (Fotos: Cesar Campos @photo.gec)
Por Paola Bustamante

El 7 de junio de 2026, los peruanos eligieron por primera vez en su historia a una mujer como presidenta. Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, gana el balotaje con el 50,12% de los votos válidos frente al 49,88% de Roberto Sánchez —apenas 44 mil sufragios los separan–. Así, el 28 de julio, una mujer jurará por primera vez como presidenta constitucional del Perú.

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