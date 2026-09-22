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Resumen

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Alejandro Pérez–Reyes, CFO de Credicorp y del BCP, analiza el turista también evalúa. (Foto: Juan Ponce)
Alejandro Pérez–Reyes, CFO de Credicorp y del BCP, analiza el turista también evalúa. (Foto: Juan Ponce)
/ JUAN PONCE VALENZUELA
Por Alejandro Pérez-Reyes

El 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo y la ocasión es oportuna para pensar en cómo le está yendo al Perú en este sector.

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