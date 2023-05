La agenda de la Comisión de Economía tuvo, la semana pasada, un solo tema: el proyecto de ley de reforma del sistema de pensiones. Aunque el documento no pudo votarse, pues los miembros de la comisión tomaron la decisión de discutirlo después del 4 de junio, es importante poner nuestra atención en lo que sucederá hasta entonces, y no solamente dentro de esta comisión.

El reloj corre para el grupo de trabajo que depende de la Comisión de Economía y que lidera el congresista Montoya. Y es que se espera la entrega y presentación de un informe con recomendaciones para la reforma. ¿Qué debe pasar primero? Que la comisión del Ejecutivo presente su proyecto de reforma.

Lo importante para no dejar ir esta suerte de ‘momentum’ en el que estamos respecto a la reforma del sistema pensionario es cumplir con los tiempos que se han establecido. La titular de la Comisión de Economía, Rosangella Barbarán, dijo a El Comercio hace algunas semanas que el proyecto de reforma debería estar aprobado la primera semana de junio. A pocos días de comenzar el sexto mes del año, ¿será esto posible? Días más, días menos, este tema no tendría por qué llegar al 28 de julio sin haberse discutido, al menos, en la comisión de Economía. ¿Es momento para una reforma? Quizá nunca lo sea el momento ideal o propicio, pero sí pareciera que después de tantos diagnósticos y escucha activa de los diferentes involucrados, ya queda poco que decir. Para quien realmente sigue el tema pensionario, ninguna de las ideas que están sobre la mesa es nueva. No obstante, estando ya tan al borde del cierre de la legislatura, ¿debería dejarse el debate para el próximo período?

Una vez que el Ejecutivo, que parece haber llegado a ciertos acuerdos con la SBS y el BCR, es momento de sentarse a discutir y negociar el proyecto de reforma para el beneficio de todos los peruanos.