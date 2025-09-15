El valor de lo intangible: Universitario, Alianza Lima y la Oportunidad de Convertirse en plataformas de alto valor

Universitario de Deportes y Alianza Lima no son solamente dos clubes de fútbol. Son instituciones centenarias con millones de seguidores, marcas emblemáticas profundamente arraigadas en el Perú. Son parte de nuestra historia, nuestra identidad y nuestro día a día. Sin embargo, ambas comparten una realidad jurídica y empresarial que limita su capacidad de crecimiento: se encuentran todavía bajo procesos de reestructuración patrimonial supervisados por Indecopi.

La legislación que regula estos procesos —la Ley N.° 27809, Ley General del Sistema Concursal— no fue concebida para fomentar el crecimiento, la innovación ni la reinversión estratégica. Su propósito es proteger a los acreedores, recuperar lo recuperable y eventualmente liquidar lo que no tiene salida. En ese camino, muchas empresas pierden lo más valioso: su capacidad de generar valor sostenible en el tiempo. En el caso de los clubes de fútbol, esto significa no solo limitar su desarrollo institucional y económico, sino también frenar su aporte al deporte nacional.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Para agravar la situación, la Ley N.° 31279, que prorroga los plazos de reestructuración y posterga decisiones clave, congelando el futuro de estas entidades bajo el control de juntas de acreedores, sin visión estratégica ni vocación institucional.

A pesar de este contexto adverso, Universitario y Alianza Lima han logrado sostener, e incluso mejorar, sus desempeños deportivos y corporativos. Han alcanzado éxitos en la cancha, implementado buenas prácticas de gestión y profesionalizado parte de sus operaciones. Esta resiliencia es una muestra evidente de la fortaleza de las ventajas competitivas de los clubes deportivos: marcas poderosas, productos únicos (el espectáculo del fútbol), acceso exclusivo a talentos, y una base emocional de millones de fans que los apoyan incondicionalmente.

Además, estos clubes operan en un sistema cerrado y protegido por los estatutos de la FIFA, que exigen autonomía e independencia institucional, blindándolos frente a injerencias externas. Aun dentro de este marco, que debio limitar la intervención de terceros, ambos clubes han evolucionado. Pero, ¿cuánto valor han dejado de generar por no contar con estructuras jurídicas más adecuadas?

Es urgente abrir un debate serio sobre la mejor forma de organización empresarial para los clubes. ¿Deberían seguir como asociaciones civiles sin fines de lucro o transformarse en sociedades anónimas deportivas con gobierno corporativo moderno, capitalización, transparencia y acceso al mercado de valores?

En el caso de Universitario, por ejemplo, la Sunat, como acreedor principal, podría coordinar con ProInversión una conversión de su acreencia en participación accionaria y colocar dichas acciones en bolsa bajo un modelo de accionariado difundido. De esta

forma, se devolvería el club a los fans, que podrían decidir cómo concentrar sus acciones, a qué valor y bajo qué estructura de control.

Alianza Lima ha avanzado parcialmente en este camino, pasando del control de Sunat a uno o más fondos privados. Sin embargo, subsiste un dilema ético y estructural: los fondos son acreedores y gestores al mismo tiempo, lo cual representa un conflicto de intereses permanente y poco saludable para una institución de esta magnitud.

Con un adecuado modelo empresarial, podrían convertirse en instituciones líderes en la región, con estructuras que promuevan inversión, generación de valor y participación ciudadana. Las marcas Universitario y Alianza Lima son de las más valiosas del Perú en términos de recordación, lealtad y proyección futura. El desafío está en traducir ese capital intangible en un mayor valor económico tangible y sostenible.

Y dale U, Arriba Alianza.