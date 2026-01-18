El verano como escenario: la estación que mueve personas, hábitos y marcas

En el Perú, el verano no es solo una estación del año. Es un cambio de ritmo. Una pausa simbólica frente a meses grises; una excusa colectiva para salir más, reunirse, viajar y, sobre todo, sentirse mejor. Cuando llega el sol, también cambia la forma en la que las personas consumen, se mueven y se relacionan con las marcas.

Los datos lo confirman. En verano, el consumo deja de estar dominado únicamente por la necesidad y empieza a responder al deseo. Cosméticos, cuidado personal y moda se integran a un ritual cotidiano de “verse y sentirse bien”. Fragancias crecen más de 13% y los protectores solares más de 11%, y uno de cada cuatro peruanos declara que estaría dispuesto a gastar más para lucir mejor en esta temporada. No se trata de lujo, sino de bienestar proyectado: el sol es para todos y, con él, la búsqueda de buen ánimo y vitalidad.

El verano también es profundamente social. Las personas se desplazan más, pasan más tiempo fuera de casa y reorganizan su rutina. Las vacaciones escolares, los horarios laborales más flexibles y los viajes por fiestas de fin de año empujan una mayor vida en la calle. No es casual que la vía pública se convierta en el segundo punto de contacto más relevante para las marcas, con un incremento claro en su impacto durante estos meses. Solo hacia las playas del sur se movilizan entre 50.000 y 60.000 autos por fin de semana, y el tráfico aéreo crece alrededor de 16% frente a otros momentos del año.

Al mismo tiempo, el consumo de medios cambia. El encendido de televisión desacelera y consolida una nueva normalidad: menos audiencia en casa, más atención distribuida. Esto obliga a repensar estrategias. La televisión abierta sigue siendo clave para lanzamientos o ‘rebrandings’, pero utilizada con inteligencia: concentrando los puntos de ráting sobre el target en ventanas de alto impacto, combinando alcance con oportunidad. La radio y el ecosistema digital ganan relevancia para construir frecuencia, mientras que el cine funciona como un complemento de afinidad más que como un medio masivo.

Desde lo económico, el verano mantiene su peso. La gratificación sostiene el gasto y genera picos comerciales en categorías como cervezas (+40%) y helados (+20%), mientras que sectores como ‘retail’ y telecomunicaciones muestran una ligera ebullición. Pero más allá del volumen, lo relevante es el contexto emocional: el verano es una ventana única de indulgencia y conexión.

Por eso, la gran oportunidad para las marcas no está solo en “subirse a la temporada”, sino en entender su significado. Estar presentes donde la gente realmente está –en la calle, en el movimiento, en los espacios compartidos– con mensajes que acompañen ese estado de ánimo. No interrumpir el verano, sino formar parte de él.

Porque cuando una marca entiende el verano como un momento cultural, social y humano –y no solo estacional– deja de hablarle al consumidor. Empieza a caminar con él.