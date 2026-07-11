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Resumen

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(Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
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Por Luis Miguel Sánchez Tapia

Mientras millones de personas siguen cada partido del Mundial 2026, algo mucho más interesante está ocurriendo fuera de los estadios.

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