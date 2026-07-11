Mientras millones de personas siguen cada partido del Mundial 2026, algo mucho más interesante está ocurriendo fuera de los estadios.

El balón sigue siendo el protagonista, sí, pero la verdadera competencia por la atención ya no se juega únicamente durante los noventa minutos. Se juega en TikTok, en los grupos de WhatsApp, en casas donde amigos se reúnen a ver un partido, en los memes que aparecen segundos después de un gol y en las conversaciones que continúan mucho después del pitazo final.

Estamos presenciando un cambio profundo: el Mundial dejó de ser solamente el torneo de fútbol más importante del planeta para convertirse en uno de los mayores fenómenos culturales de nuestro tiempo.

Desde Havas Play hemos seguido semana a semana la evolución del torneo, analizando no solo los resultados deportivos, sino también las conversaciones, los comportamientos y las emociones que movilizan a millones de personas. Los datos son contundentes. Solo en Estados Unidos, las plataformas digitales de Fox ya superan los 4.500 millones de visualizaciones, mientras que más del 20% de la audiencia prefiere vivir los partidos fuera de casa, porcentaje que crece aún más en la comunidad hispana. El partido ya no termina cuando el árbitro marca el final; simplemente cambia de escenario.

Pero quizá el fenómeno más interesante esté ocurriendo en nuestra región.

Latinoamérica está demostrando que exporta mucho más que talento futbolístico. Exporta cultura.

México volvió a emocionar al continente al romper una sequía de cuarenta años en fases eliminatorias, mientras su camiseta se convirtió en la más vendida del torneo. Lionel Messi continúa siendo una conversación global que trasciende generaciones y fronteras. Brasil, por su parte, redefinió la manera de consumir deporte gracias a plataformas como CazéTV, donde millones de personas prefieren vivir el Mundial desde una transmisión hecha por creadores de contenido antes que desde la televisión tradicional.

Y el Perú, aunque no esté presente en la cancha, también está jugando este Mundial.

Lo vemos cada fecha. Restaurantes llenos desde temprano, oficinas que reorganizan reuniones para ver un partido decisivo, familias que convierten un encuentro cualquiera en una excusa para almorzar juntas, bares que agotan reservas y grupos de amigos que, aunque no tengan una selección propia alentando, encuentran en el fútbol un motivo para compartir.

En un país donde el fútbol forma parte de nuestra identidad, el Mundial sigue siendo un ritual colectivo. No necesitamos estar clasificados para sentirnos parte de la conversación. Quizá esa sea una de las mayores fortalezas culturales del deporte: tiene la capacidad de unir incluso cuando no somos protagonistas.

Y ahí aparece una enorme oportunidad para las marcas.

Durante años pensamos que participar en un gran evento deportivo consistía en comprar derechos, patrocinar una camiseta o lanzar una promoción temática. Hoy eso resulta insuficiente. Las marcas que realmente están destacando son aquellas que entienden el contexto emocional de las personas. No interrumpen la experiencia; la enriquecen. Ayudan a que la reunión sea mejor, facilitan el encuentro, generan conversación o crean recuerdos que sobreviven mucho más que el resultado de un partido.

En un entorno donde la atención es el recurso más escaso, competir ya no significa hablar más fuerte. Significa ser relevante en el momento adecuado.

Tal vez esa sea la mayor enseñanza que deja este Mundial para las empresas latinoamericanas. El valor ya no está únicamente en el deporte. Está en la cultura que el deporte es capaz de generar.

Porque el balón seguirá rodando dentro de la cancha, pero las marcas que marcarán la diferencia serán aquellas que entiendan que el verdadero Mundial se juega, desde hace tiempo, fuera de ella.