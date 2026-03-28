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Luis Miguel Sánchez Tapia, CEO Havas Perú y Bolivia, analiza en tiempos electorales, las marcas deciden. | Foto: difusión
Luis Miguel Sánchez Tapia, CEO Havas Perú y Bolivia, analiza en tiempos electorales, las marcas deciden. | Foto: difusión
Por Luis Miguel Sánchez Tapia

Hay momentos en los que el país no se detiene, pero sí cambia la forma en la que avanza. Y hoy estamos en uno de esos momentos. A puertas de un nuevo proceso electoral, el Perú no solo está tomando decisiones políticas, también está redefiniendo —en silencio— cómo consume, en qué confía y qué espera de las marcas. De hecho, un reciente estudio de Ipsos reveló que más del 80% de los peruanos considera que el país va en la dirección equivocada, una señal clara del nivel de incertidumbre con el que convivimos hoy.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.