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Daniel Cámac, Presidente de H2 Perú, analiza la energía propia para competir: soberanía, descarbonización e hidrógeno en el Perú
Daniel Cámac, Presidente de H2 Perú, analiza la energía propia para competir: soberanía, descarbonización e hidrógeno en el Perú
Por Daniel Cámac

La seguridad energética ha dejado de ser un tema lejano. Hoy, cualquier conflicto geopolítico o interrupción logística impacta directamente en los precios de la energía, la inflación y la competitividad industrial. El Estrecho de Ormuz moviliza cerca del 20% del petróleo consumido en el mundo y el 19% del comercio global de GNL. Una interrupción prolongada podría elevar el Brent por encima de los 100 US$ por barril. La vulnerabilidad, sin embargo, no es solo geográfica: tras la invasión a Ucrania en 2022, el gas europeo alcanzó 59 US$ por millón de BTU, ocho veces su promedio histórico.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.