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Resumen

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Mirella Velásquez, CEO de Hermes y miembro de Es Hoy, analiza el momento de fortalecer la ciudadanía desde las empresas.
Mirella Velásquez, CEO de Hermes y miembro de Es Hoy, analiza el momento de fortalecer la ciudadanía desde las empresas.
Por Mirella Mirella Velásquez

En un momento de nuestra historia donde la polarización, la desinformación y la apatía frente a la situación del país parece haberse arraigado en muchos espacios de la sociedad peruana, resulta fundamental que las empresas, más allá del impacto económico que generamos, seamos actores comprometidos con el fortalecimiento de nuestra democracia.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.