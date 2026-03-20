En un momento de nuestra historia donde la polarización, la desinformación y la apatía frente a la situación del país parece haberse arraigado en muchos espacios de la sociedad peruana, resulta fundamental que las empresas, más allá del impacto económico que generamos, seamos actores comprometidos con el fortalecimiento de nuestra democracia.

Las empresas suelen ser vistas como espacios ajenos a la promoción de ciudadanía y, sobre todo en esta coyuntura, del voto informado. Esto es, en parte, por malas prácticas de compañías que han intentado influenciar el voto de sus trabajadores, que además de vulnerar el derecho a elegir libremente, afecta negativamente a la imagen del sector privado en su conjunto. Sin embargo, sí es posible abordar estos temas internamente si se hace de forma correcta: con planificación, respetando principios como la neutralidad, la transparencia, la coherencia, escuchando opiniones distintas y evitando la polarización.

Desde el año pasado, el movimiento de líderes empresariales, Es Hoy, lanzó la iniciativa “Ante todo, ciudadanos”, que a través de una guía y una campaña de comunicación lista para implementar, busca que más empresas se animen a tratar estos temas internamente. Las piezas de comunicación se basan en fuentes oficiales y no buscan promover ninguna candidatura ni ideología, sino crear entornos donde la información confiable, el diálogo respetuoso y el pensamiento crítico sean pilares de la convivencia democrática interna.

Al momento ya son más de 200 empresas las que han descargado la guía y la campaña de comunicación, con un impacto potencial en más de 200 mil trabajadores. Donde antes había muy pocas compañías que hablaban de estos temas internamente, hoy tenemos un ecosistema de organizaciones que lo hacen, intercambiando sus experiencias y, sobre todo, convirtiéndose en espacios de difusión de información confiable para sus trabajadores.

Desde Hermes hemos decidido implementar esta iniciativa, y hemos visto cómo algo tan sencillo como abrir espacios de conversación sobre la importancia de informarse antes de votar —sin ninguna orientación partidaria— ha tenido un impacto profundo en nuestro equipo. Hemos organizado sesiones internas donde compartimos datos verificables sobre fechas, etapas y mecanismos del proceso electoral. Incentivamos la consulta de fuentes oficiales para verificar información y combatir rumores o noticias falsas. Generamos micro-foros de diálogo respetuoso para que cada colaborador pueda intercambiar puntos de vista desde la libertad y sin juicios.

Esto, más que una campaña más, ha sido una oportunidad de fortalecer la confianza dentro de nuestros equipos y de reafirmar que la responsabilidad ciudadana es parte del ADN de cualquier organización que busca un futuro sostenible para el país. Sabemos que una sociedad más participativa, informada y crítica no solo eligirá mejor a sus autoridades, sino que también contribuirá a generar un ambiente social más cohesionado y menos polarizado. Esta cultura debe cultivarse en todos los espacios, y las empresas tienen un rol clave.

Al sumarnos a esta iniciativa, no solo estamos aportando a una mejor convivencia democrática hoy, sino que también estamos sembrando una semilla de responsabilidad cívica en cada una de las personas que forman parte de nuestra organización. Invito a más empresas a adoptar este enfoque e implementar iniciativas de este tipo para seguir dando pasos firmes hacia un Perú donde cada voz se escuche con libertad, y cada elección se base en una decisión personal, consciente y bien informada.