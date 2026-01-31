Es políticamente correcto hablar de política

Siempre nos advirtieron que las marcas no deberían hablar de sexo, religión ni de política. Pero de cara a las elecciones presidenciales del Perú este año, el país enfrenta un desafío que va más allá de elegir a un nuevo gobierno: reconstruir la confianza ciudadana en la democracia y fortalecer la participación cívica. En este contexto el rol de las marcas y las empresas privadas se vuelve no solo relevante, sino necesario. Hoy, motivar a la ciudadanía a informarse y participar en los procesos electorales no es un acto político-partidario, sino un compromiso con el desarrollo del país.

Las marcas ocupan un espacio privilegiado en la vida cotidiana de las personas. Tienen audiencias masivas, credibilidad construida en el tiempo y una capacidad de comunicación que muchas veces supera a las instituciones públicas.

Esto lo entendió EE.UU. hace varios años cuando lanzo el Rock the Vote para promover la participación electoral de sus ciudadanos.Este movimiento incluyó mensajes en redes, activaciones y eventos, logrando involucrar marcas como HBO, Gap, Snapchat, Uber, Macy´s, Foot Locker, entre otras.

Por eso cuando una empresa promueve el voto informado, contribuye directamente a una ciudadanía más consciente y activa. No se trata de decirle a la gente por quién votar, sino de recordar por qué votar importa.

En un escenario marcado por la desinformación, la polarización y el desencanto político, el silencio del sector privado también comunica. No involucrarse implica dejar espacio libre a discursos extremos, noticias falsas o a la apatía generalizada. En cambio, cuando las empresas asumen una postura clara a favor de la democracia, refuerzan valores como la responsabilidad, la transparencia y el respeto por las reglas de juego democrático.

Además, una democracia sólida habilita un entorno más estable para el desarrollo económico y la inversión. Las empresas necesitan instituciones fuertes, reglas claras y ciudadanos comprometidos para prosperar de manera sostenible. Promover la participación cívica no solo es una acción ética, sino también una decisión estratégica de largo plazo.

En el Perú, donde históricamente los niveles de desconfianza hacia la política son altos, las marcas pueden convertirse en aliadas clave para acercar los procesos electorales a las nuevas generaciones. Campañas informativas, contenidos educativos, alianzas con organizaciones civiles o simples llamados a informarse y votar pueden marcar una diferencia real.

Porque en estas elecciones 2026 lo correcto sí es hablar de política.