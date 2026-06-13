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Resumen

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Rosario Almenara, vicepresidente y consultora de Outplacement de LHH DBM Perú, analiza cómo prepararse para asegurar un empleo (Foto referencial: katemangostar / Freepik)
Rosario Almenara, vicepresidente y consultora de Outplacement de LHH DBM Perú, analiza cómo prepararse para asegurar un empleo (Foto referencial: katemangostar / Freepik)
/ THIETVU
Por Rosario Almenara

Hay una verdad que muchos ejecutivos enfrentan: llegar a la terna final puede generar una sensación de que la posición ya está asegurada. Sin embargo, no son pocos los casos en los que, aun sintiéndose ser los mejores, finalmente no son seleccionados.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.