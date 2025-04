En las últimas semanas hemos visto un aumento en la volatilidad de los mercados, impulsado por la incertidumbre sobre el impacto de las medidas arancelarias anunciadas por el presidente Trump. Las preocupaciones se centran en el posible deterioro de la actividad económica global y una inflación que no llegaría al rango meta de la FED, lo que impediría que las tasas de interés bajen como se esperaba.

Este contexto ha generado una corrección del Índice S&P500 de aproximadamente 8% desde el inicio de año, alcanzando su punto más bajo el 3 de abril tras el anuncio de los aranceles recíprocos. Sin embargo, los fundamentales de las compañías siguen sólidos, con expectativas de crecimiento de utilidades para el 2025. Además, la reciente data macroeconómica muestra una tendencia decreciente de la inflación y de indicadores adelantados resilientes. Por otro lado, el VIX o “índice del miedo”, que refleja la volatilidad del mercado de acciones, ha subido 26%, en línea con el sentimiento de pánico, principalmente de los inversionistas ‘retail’.

En este escenario es importante mantener la calma, seguir invertido y aprovechar oportunidades de compra en el mercado de EE.UU. Para ilustrar dicha estrategia, tenemos que si una persona que invirtió US$ 1 millón en el S&P500 en 1998 y mantuvo su inversión sin cambios hasta el 2024 (26 años) habría obtenido US$ 7,1 millones. Pero si hubiera salido del mercado sólo en los 5 mejores días de esos 26 años, su inversión habría bajado a US$ 4,5 millones.

Más aún, si se hubiese perdido los 30 mejores días, habría caído a US$ 1,2 millones. Esto demuestra que un inversionista que se retira del mercado buscando “el mejor momento” para regresar, pone en claro riesgo el potencial de crecimiento de sus inversiones ya que puede perderse los mejores días de retorno, los que suelen darse luego de las mayores caídas o crisis.

La historia muestra que los inversionistas disciplinados que permanecen durante las turbulencias tienden a obtener mejores rendimientos. Asimismo, aprovechar las correcciones puede ser una estrategia eficaz para maximizar el valor de las inversiones.