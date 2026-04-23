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Resumen

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El estrecho de Ormuz es un punto estratégico para el suministro energético y el transporte marítimo mundial.
El estrecho de Ormuz es un punto estratégico para el suministro energético y el transporte marítimo mundial.
Por Willard Manrique

Las inciertas treguas del vigente conflicto de Medio Oriente, la experiencia vivida semanas atrás con el suministro interrumpido de gas, los “desabastecimientos” y el oscilante precio de gasolinas y diésel, vuelven a poner a discusión una variable que muchas empresas tienden a observar solo desde la logística: el combustible. Cuando el abastecimiento se vuelve incierto, los precios internacionales de fletes y combustibles reaccionan a tensiones geopolíticas, la gestión de inventarios deja de ser un asunto operativo y pasa a convertirse en una decisión estratégica de negocio.

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Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.