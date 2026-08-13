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Resumen

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Víctor Gobitz, presidente de Quilla Resources Inc. y Armando Gallegos, presidente de Gerens Escuela de Negocios, analizan la exploración en minería e hidrocarburos: una de las oportunidades que el Perú no debe perder | Foto: MINEM
Víctor Gobitz, presidente de Quilla Resources Inc. y Armando Gallegos, presidente de Gerens Escuela de Negocios, analizan la exploración en minería e hidrocarburos: una de las oportunidades que el Perú no debe perder | Foto: MINEM
Por Víctor Gobitz, Armando Gallegos

El nuevo gobierno recibirá una agenda económica cargada de urgencias. Una de ellas, menos visible pero decisiva, es recuperar competitividad para atraer inversión en exploración minera e hidrocarburos. Sin exploración no se renuevan reservas; sin reservas, el país pierde capacidad de sostener producción, empleo, canon, regalías, ingresos fiscales y seguridad energética.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.