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José Carlos Saavedra, socio y economista principal de Apoyo Consultoría, analiza que las familias y empresas ya cambiaron sus expectativas para La Mirada.
José Carlos Saavedra, socio y economista principal de Apoyo Consultoría, analiza que las familias y empresas ya cambiaron sus expectativas para La Mirada.
/ Fabiola Granda
Por José Carlos Saavedra

El Perú arrancó el 2026 con la mejor racha económica en varios años. La inversión privada se expandió 13%, el empleo formal privado creció 6%, las exportaciones aumentaron 38% en valor y las ventas de vehículos livianos subieron casi 40%, luego de haber crecido ya 20% el año anterior. A fines del primer trimestre de este año, cerca del 30% de consumidores limeños señalaba que su situación económica había mejorado respecto al año anterior, el porcentaje más alto desde antes de la pandemia.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.